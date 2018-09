Berlin (AFP) Die Union hat nach einer Umfrage in der Wählergunst deutlich an Boden verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU nur noch auf 38,5 Prozent, wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf den aktuellen Insa-Meinungstrend berichtete. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der tiefste Wert seit einem Jahr.

