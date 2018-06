Stuttgart (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Supermarktkette Real für Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Damit solle "gegen die Tarifflucht des Unternehmens" protestiert werden, teilte der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg am Dienstag in Stuttgart mit. Rund 4000 Mitarbeiter erwartet die Gewerkschaft bei einer zentralen Demonstration in Düsseldorf. Dort will sie der Real-Muttergesellschaft Metro 25.000 Protestunterschriften vorlegen.

