Stockholm (AFP) In der Volkswagen-Abgasaffäre ruft der Konzern auch 225.000 Autos in Schweden zurück. Die Besitzer von 104.000 VWs, 57.000 Audis, 28.000 Skodas, 2000 Seats und 33.000 VW-Nutzfahrzeugen würden in den nächsten Tagen angeschrieben, teilte die Filiale des Auto-Konzerns in Schweden am Dienstag mit. Die Besitzer der Dieselfahrzeuge würden dann darüber informiert, wie das Abgasverhalten ihrer Fahrzeuge "verbessert" werden könnte. Dazu sollten sie Termine in Werkstätten erhalten.

