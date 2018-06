Luxemburg (dpa) - Im Streit um die Übermittlung von Facebook-Daten in die USA wird der Europäische Gerichtshof schon in der kommenden Woche sein Urteil sprechen. Der EuGH gab heute den 6. Oktober als Termin bekannt. Das Urteil hat weitreichende Bedeutung für Internet-Konzerne wie Facebook, Google und Co. Falls die Richter dem einflussreichen Gutachter folgen, könnte es für amerikanische Internet-Unternehmen schwieriger werden, Daten von Europäern in die USA zu übertragen. Nach Ansicht des Gutachters sind die Informationen in den USA nicht ausreichend vor dem Zugriff der Geheimdienste geschützt.

