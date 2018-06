Kannapolis (SID) - Der neue Formel-1-Rennstall Haas F1 hat den Franzosen Romain Grosjean verpflichtet und damit sein erstes Cockpit für den Start in die kommende Saison vergeben. Das gaben die US-Amerikaner am Dienstag im Team-Hauptquartier in Kannapolis/North Carolina bekannt. Der 29 Jahre alte Franzose kommt vom hochverschuldeten Lotus-Rennstall, fuhr bislang 78-mal in der Formel 1 und erreichte dabei zehn Podiusmplätze.

"Wir wollten einen erfahrenen Piloten, der unser Team und unser Auto weiterentwickeln kann", sagte Unternehmer Gene Haas, Mitbesitzer des neuen Rennstalls, der auch ein Team in der NASCAR-Serie betreibt. Haas F1 geht 2016 erstmals an den Start und wird von Ferrari-Motoren angetrieben. Teamchef ist der Südtiroler Günther Steiner, ehemals Technischer Direktor beim Formel-1-Rennstall Red Bull Racing.

Der Abschied Grosjeans von Lotus hatte sich bereits angedeutet, trotz der bevorstehenden Übernahme des Teams durch Renault. Der französische Autobauer, zuletzt nur als Motorenlieferant in der Formel 1 engagiert, will im kommenden Jahr als Werksteam in die Königsklasse zurückkehren.

Am Montag hatte Renault vermeldet, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, die Mehrheit an dem vor der Insolvenz stehenden Team zu übernehmen. In den kommenden Wochen sollen die entsprechenden Verträge ausgearbeitet werden, damit bereits in der Saison 2016 wieder ein Renault-Team an den Start gehen kann.