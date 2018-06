Barcelona (SID) - Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht beim FC Barcelona im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend (20.45/Sky) trotz der Genesung seines Rivalen Claudio Bravo wieder im Tor. Da der Chilene, der seit dem Wochenende nach knapp einem Monat wieder trainiert, nicht einmal auf der Bank sitzt und offenbar noch nicht die nötige Wettkampf-Fitness hat, darf ter Stegen auch hoffen, im Liga-Spiel gegen den FC Sevilla im Tor zu stehen.

Trainer Luis Enrique hatte am Montag auf der Pressekonferenz angedeutet, grundsätzlich wieder zum Modell des Vorjahres überzugehen, bei dem ter Stegen in den Pokal-Wettbewerben spielte und Bravo in der Liga. Der verletzte Superstar Lionel Messi wird erwartungsgemäß vom 20 Jahre alten Sandro Ramirez ersetzt.

Bayer spielt grundsäztlich wie erwartet, allerdings hat sich Trainer Roger Schmidt für die etwas defensivere Variante mit Kevin Kampl als weiterem Mittelfeldspieler entschieden. Stefan Kießling muss dafür zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen, als einziger Stürmer beginnt Chicharito. Ebenfalls auf der Bank sitzt Roberto Hilbert, der die vergangenen drei Spiele wegen Knieproblemen verpasst hatte. Für ihn beginnt wie in diesen drei Spielen Giulio Donati. - Die Leverkusener Aufstellung:

Leno - Donati, Tah, Papadopoulos, Wendell - Bender, Kramer - Kampl, Çalhanoglu, Bellarabi - Chicharito