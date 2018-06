Frankfurt/Main (SID) - Kapitän Felix Passlack führt das Aufgebot der deutschen U17-Fußball-Junioren für die WM vom 18. Oktober bis 8. November in Chile an. Der Dortmunder war Anfang September in Frankfurt/Main mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als herausragender Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde. Auch Silbermedaillengewinner Niklas Dorsch (Bayern München) und Bronzemedaillenträger Constantin Frommann (SC Freiburg) sind im Aufgebot für die WM vertreten.

Von den 21 nominierten Akteuren nahmen 19 bereits an der U17-Europameisterschaft in Bulgarien im Mai dieses Jahres teil, bei der sich Deutschland als Vizeeuropameister für die WM qualifizierte. "Ich bin froh, dass wir auf alle Spieler zurückgreifen können, die uns in Bulgarien hervorragend vertreten haben", sagt DFB-Trainer Wück.

Bei der WM-Endrunde trifft die deutsche Auswahl am 18. Oktober (21.00 Uhr MESZ/Eurosport2) in Chillan auf Australien, am 22. Oktober (01.00 MESZ/Eurosport) erneut in Chillan auf Argentinien und am 25. Oktober (00.00 MESZ/Eurosport) in Talca auf Mexiko.

"Wir reisen nicht nur als Touristen nach Chile", so Wück. "Wir wollen dort zeigen, dass wir uns auf diesem Niveau durchsetzen können und soweit kommen wie möglich. Das heißt bis ins Finale oder auch mehr." Das DFB-Team trifft sich am 9. Oktober in Frankfurt, von wo aus es am Abend über Sao Paulo in Brasilien nach Santiago de Chile fliegt.