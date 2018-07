London (AFP) Der Vertrag, der die Karriere der Beatles in Gang setzte, ist in London für knapp eine halbe Million Euro versteigert worden. Das Dokument habe 365.000 Pfund (492.000 Euro) erzielt, teilte das Londoner Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mit. Es ist der einzige schriftliche Vertrag zwischen den vier historischen Beatles-Mitgliedern John Lennon, George Harrison, Paul McCartney und Ringo Starr.

