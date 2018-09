London (AFP) Die britische Regierung hat die UNO um Sanktionen gegen vier Staatsbürger wegen der mutmaßlichen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gebeten. Es sei das erste Mal seit fast zehn Jahren, dass London die Vereinten Nationen eingeschaltet und darum gebeten habe, die zwei Männer und zwei Frauen auf die Sanktionsliste zu setzen, teilte die Regierung am Dienstag mit. Nun könnten Reiseverbote und Kontensperrungen gegen die Briten verhängt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.