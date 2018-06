Rom (AFP) In einer großangelegten Fahndungsaktion hat die italienische Polizei 48 mutmaßliche Mitglieder der Mafia festgenommen. Wie der Anti-Mafia-Staatsanwalt Franco Roberti am Dienstag mitteilte, wird den Mitgliedern von zwei Clans der kalabrischen Mafia, der N'Drangheta, Waffen- und Drogenhandel vorgeworfen. Einer der beiden Clans war demnach außerdem an einem Schwarzmarkt mit Blumen in den Niederlanden beteiligt und verkaufte gestohlene Markenschokolade.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.