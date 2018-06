New York (AFP) Kubas Staatschef Raúl Castro und US-Präsident Barack Obama haben bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen ein Ende des US-Embargos gegen den kommunistischen Karibikstaat gefordert. Castro sagte in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung am Montag in New York, dass sich sein Land "nach 56 Jahren heldenhaften und selbstlosen Widerstands" zu einer Annäherung an die Vereinigten Staaten entschlossen habe. Dieser "lange und komplexe" Prozess der Normalisierung werde aber erst mit der vollständigen Aufhebung der Handelsblockade abgeschlossen sein.

