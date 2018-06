Beirut (AFP) Aus Protest gegen hohe Energiekosten bei gleichzeitig schlechten Leistungen haben in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Dienstag dutzende Demonstranten den Eingang des zuständigen Ministeriums blockiert. Die Protestierenden postierten sich Arm in Arm vor dem Zugang zum Gebäude und hinderten die Mitarbeiter am Betreten. Als Sicherheitskräfte versuchten, die Demonstranten zu verdrängen, kam es zu Handgemengen, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Die Stromversorgung im Land ist äußerst unzuverlässig, die Anlagen sind überaltert.

