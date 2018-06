Paris (SID) - Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb wird in einem Peugeot 2008 an der Dakar 2016 teilnehmen. Das verriet der 41-jährige Franzose im Gespräch mit der L'Equipe. "Eine so lange und schwierige Rallye wie die Dakar einmal zu gewinnen, wäre eine große Freude für mich", sagte Loeb. Zur Vorbereitung wird er bei der Marokko-Rallye im Oktober starten, diese hat ein ähnliches Streckenprofil wie die Dakar.

Peugeot hat bei der Dakar 2016 werksseitig ein illustres Fahrerfeld am Start. Der mehrmalige Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel (Frankreich), sein Landsmann Cyril Despres sowie der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz werden ebenfalls am Steuer eines 2008 DKR sitzen.