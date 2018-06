New York (AFP) Neuseeland hat die Schaffung eines Meeresschutzgebiets von der Größe Frankreichs angekündigt. Das Kermadec Ocean Sanctuary mit einem Ausmaß von 620 Quadratkilometern werde eines der unberührtesten Meeresgebiete bewahren, sagte Regierungschef John Key am Montag bei der Vorstellung der Pläne am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Das Areal sei Heimat tausender seltener Arten, darunter Wale, Delfine und bedrohte Schildkröten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.