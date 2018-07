Madrid (AFP) In einem Aufsehen erregenden Prozess muss sich seit Dienstag ein spanisches Paar wegen des mutmaßlichen Mordes an seiner zwölfjährigen chinesischen Adoptivtochter verantworten. Der Fall, der vor einem Gericht in Santiago de Compostela verhandelt wird, erregte auch in China Aufsehen und veranlasste Peking dazu, diplomatisch zu intervenieren. Der 46-jährigen Rosario P. und ihrem 51-jährigen Ex-Ehemann Alfonso B. wird vorgeworfen, 2013 ihre Tochter zunächst über längere Zeit medikamentös ruhiggestellt und dann erstickt zu haben.

