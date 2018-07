Genf (AFP) Seit dem Jahresbeginn ist nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als eine halbe Million Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Fast 383.000 Menschen seien in Griechenland, weitere 129.000 Flüchtlinge in Italien angekommen, erklärte das UN-Flüchtlingshochkommissariat am Dienstag. Etwa 2980 Menschen kamen demnach bei dem Versuch, auf häufig kaum seetüchtigen Booten Europa zu erreichen, ums Leben.

