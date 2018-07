New York (AFP) Die Zahl der Ultrareichen in den USA nimmt von Jahr zu Jahr zu. Auf die am Dienstag vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" veröffentlichte Liste der 400 reichsten US-Menschen kamen dieses Jahr nur solche mit einem Vermögen von mindestens 1,7 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro). 2014 lag die Schwelle noch bei 1,55 Milliarden Dollar. Der Microsoft-Mitbegründer Bill Gates landete mit 76 Milliarden Dollar an persönlichem Vermögen das 22. Jahr in Folge mit großem Abstand auf dem ersten Platz. 1993 hatte er den Investment-Guru Warren Buffett von der Spitze der Liste verdrängt. Buffett nahm dieses Jahr mit 62 Milliarden Dollar erneut die zweite Position ein.

