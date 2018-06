Stuttgart (AFP) Hollywoodstar Benicio Del Toro hat sämtliche Drogen aus seinem Leben verbannt. "Mir kommen schon lange keine Drogen mehr unter", sagte der 48-jährige Schauspieler, der ab 10. Oktober in dem Drogenthriller "Sicario" in den Kinos zu sehen sein wird, der "Stuttgarter Zeitung" vom Dienstag. "Nicht einmal Alkohol und auch nicht Aspirin." Der 1967 in Puerto Rico geborene Oscar-Preisträger spielte in diesem Jahr unter anderem bereits den kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar in dem Film "Escobar - Paradise Lost".

