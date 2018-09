Los Angeles (AFP) Die Tochter des tödlich verunglückten "Fast and Furious"-Schauspielers Paul Walker hat den Sportwagenbauer Porsche laut Medienberichten wegen "widerrechtlicher Tötung" verklagt. Wie die "Los Angeles Times" am Dienstag berichtete, wirft die 16-jährige Meadow Walker Porsche vor, Konstruktionsfehler am Porsche Carrera GT hätten den Tod des Schauspielers verursacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.