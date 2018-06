Kundus (AFP) Nach der zunächst gescheiterten Rückeroberung von Kundus hat die afghanische Armee am Mittwoch Unterstützung von der Nato im Kampf gegen die Taliban erhalten. Spezialkräfte trafen nach Angaben des westlichen Militärbündnisses in Kundus ein, um die Regierungstruppen zu beraten. Die Extremisten hatten die Gegenoffensive der Armee am Dienstag zunächst abgewehrt und waren stattdessen auf den Flughafen vorgerückt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.