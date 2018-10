Deggendorf (AFP) Nach wochenlanger Flucht hat ein 110-jähriger Mann aus Afghanistan mit seiner Familie Deutschland erreicht. Der blinde und taube Greis sei am Montag mit acht weiteren Angehörigen in Passau eingetroffen, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Deggendorf mitteilte. Die 60-jährige Tochter gab demnach an, ihr Vater Abdul Quader Azizi sei auf den vielen Fußmärschen während der einmonatigen Flucht von den männlichen Familienmitgliedern überwiegend bis nach Deutschland getragen worden.

