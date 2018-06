Berlin (AFP) Die Grünen haben Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer vorgeworfen, die Basis gemeinsamer Bund-Länder-Vereinbarungen zur Flüchtlingspolitik zu verlassen. Grünen-Parteichefin Simone Peter kritisierte am Mittwoch in Berlin Vorschläge, bereits an den Landesgrenzen das Bleiberecht von Asylsuchenden zu überprüfen, um diese gegebenenfalls dort abzuweisen. "Mit diesem absurden Vorstoß verlassen Seehofer und de Maizière klar die Grundlage der gerade erst zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beschlüsse", erklärte Peter in Berlin.

