Stuttgart (AFP) Nach dem Wechsel von Matthias Müller an die Spitze des Volkswagen-Konzerns hat der Sportwagenhersteller Porsche einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat habe entschieden, dass Oliver Blume zum 1. Oktober Vorstandsvorsitzender der Porsche AG werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Der 47-jährige Blume war seit 2013 im Porsche-Vorstand für das Ressort Produktion und Logistik zuständig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.