Moskau (AFP) Nach der massiven Verstärkung seiner Militärpräsenz in Syrien hat Russland am Mittwoch erstmals Luftangriffe in dem Bürgerkriegsland geflogen. Die Attacken richteten sich laut der Regierung in Moskau gegen Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Während Staatschef Wladimir Putin die Angriffe verteidigte, kam aus den USA und Frankreich scharfe Kritik. Unklar blieb, ob die Angriffe tatsächlich die IS-Miliz oder andere Gruppen trafen.

