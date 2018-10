Berlin (AFP) Mehrere tausend Mitarbeiter von Real haben am Mittwoch gegen den Austritt der Supermarktkette aus der Tarifbindung des Einzelhandels protestiert. In Düsseldorf kamen rund 4000 Beschäftigte aus ganz Deutschland zur zentralen Streikkundgebung vor der Zentrale des Mutterkonzerns Metro, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte. Kundgebungen gab es demnach auch in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Berlin und anderen Bundesländern. Verdi hatte die Belegschaft am Dienstag zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.

