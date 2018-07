Berlin (AFP) Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und Verdi für rund 33.000 Beschäftigte am Boden und in der Kabine sind nach Angaben der Gewerkschaft ergebnislos vertagt worden. "Das Angebot der Arbeitgeber ist viel zu niedrig", erklärte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle am Mittwoch in Berlin. Die Lufthansa hatte nach eigenen Angaben eine Einmalzahlung in Höhe von 1200 Euro für alle betroffenen Mitarbeiter und 300 Euro für Auszubildende angeboten.

