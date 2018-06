Helsinki (AFP) Finnland hat laufende Asylverfahren von Flüchtlingen aus dem Irak und Somalia vorerst eingefroren. Bis auf Weiteres solle über die Ersuchen nicht entschieden werden, teilte die Einwanderungsbehörde am Mittwoch mit. Als Grund wurde eine "andauernde Bewertung der Sicherheitslage" in beiden Ländern genannt. "Die Entscheidungspraxis in anderen EU-Staaten stützt unsere Einschätzung, dass die Richtlinien strenger gestaltet werden müssen", erklärte die Behörde.

