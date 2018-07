Malmö (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat seinen Dauerrivalen Lionel Messi in der ewigen Torjägerliste am Mittwochabend abermals distanziert. Mit seinen Treffern 81 und 82 erzielte der Portugiese am Mittwoch beide Tore beim 2:0 bei Malmö FF.

Superstar Messi vom FC Barcelona (77 Tore) konnte sein Torkonto gegen Bayer Leverkusen nicht erhöhen, da der Argentinier mit einem Innenbandriss im Knie langfristig ausfällt.

Bester Deutscher bleibt Weltmeister Thomas Müller, dem ein Tor beim Kantersieg von Bayern München gegen Dinamo Zagreb (5:0) nicht vergönnt war. - Die Liste der erfolgreichsten Torschützen in der Champions League nach dem zweiten Champions-League-Spieltag:

1. Cristiano Ronaldo 82 *

2. Lionel Messi 77 Tore *

3. Raúl 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Thierry Henry 50

6. Andrej Schewtschenko 48

7. Filippo Inzaghi 46

8. Didier Drogba 44 *

9. Zlatan Ibrahimovic 43 *

10. Alessandro Del Piero 42

10. Karim Benzema 42 *

12. Fernando Morientes 33

13. Thomas Müller 30*

13. Samuel Eto'o 30 *

13. Kaka 30

16. Patrick Kluivert 29

16. Roy Makaay 29

16. Wayne Rooney 29 *

16. David Trezeguet 29

20. Ryan Giggs 28

21. Rivaldo 27

(*) Spieler noch aktiv