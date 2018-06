Thessaloniki (AFP) Die griechische Grabanlage von Amphipolis ist nach Ansicht von Archäologen Hephaistion gewidmet, einem Gefährten von Alexander dem Großen (356 bis 323 vor Christus). "Wir nehmen an, dass es ein Hephaistion geweihtes Heroon war", sagte die leitende Archäologin Katerina Peristeri am Mittwoch. Ein Heroon war in der Antike ein Grabmal oder Heiligtum, das einem Helden gewidmet war.

