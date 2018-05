London (AFP) Nach 120 Jahren ohne Alkohol ist in der britischen Kleinstadt Bournville nun Schluss mit Abstinenz: Ein Zeitungshändler erhielt erstmals die Lizenz, in dem Vorort von Birmingham alkoholische Getränke zu verkaufen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Bournvilles Ära als letzte "trockene" Ortschaft des Landes ging damit zu Ende.

