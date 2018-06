London (AFP) Die britische Regierung hat für Häftlinge ein vollständiges Rauchverbot beschlossen. Es soll im Januar zunächst in Wales und ab März in vier englischen Haftanstalten in Kraft treten. Der für Gefängnisse zuständige Minister Andrew Selous teilte dem Justizausschuss des Parlaments am Dienstagabend mit, das Rauchverbot werde später in Etappen auf weitere Haftanstalten ausgeweitet.

