Bagdad (AFP) Fast einen Monat nach ihrer Entführung im Irak sind 16 türkische Arbeiter wieder frei. Die Männer seien wohlauf und sollten so bald wie möglich in ihre Heimat zurückkehren, teilte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am Mittwoch mit. Nach Angaben des türkischen Botschafters Faruk Kaymakci wurden die Geiseln am Mittwochmorgen südlich der Hauptstadt Bagdad freigelassen und in Fahrzeugen der Botschaft in Sicherheit gebracht.

