Teheran (AFP) Berichte über einen Händedruck zwischen dem US-Präsidenten Barack Obama und dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif während der UN-Generaldebatte in New York haben die Hardliner in Teheran auf den Plan gerufen. Der Abgeordnete Bahram Biranvand fragte am Mittwoch im Parlament, wer dem Minister die Erlaubnis erteilt habe, Obama die Hand zu schütteln. Dort wurden auch Sprechchöre wie "Tod Amerika" laut.

