New York (dpa) - Nach den russischen Luftangriffen in Syrien hat Außenminister Sergej Lawrow die Weltgemeinschaft zum gemeinsamen Kampf aufgerufen. Russland wolle den Weltsicherheitsrat in eine Koordination von Angriffen auf die Terrormiliz IS einbinden, sagte Lawrow bei einem Ministertreffen des Gremiums heute in New York. Er rief die gemäßigte syrische Opposition und die Führung um Machthaber Baschar al-Assad zum Dialog auf. Moskau will einen Sturz des Regimes in Damaskus, seines wichtigsten Partners in Nahost, verhindern.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.