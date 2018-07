Kundus (dpa) - Nach der Eroberung der afghanischen Provinzhauptstadt Kundus durch die Taliban haben sich Aufständische und Regierungstruppen schwere Gefechte um den Flughafen geliefert. "Die Taliban hätten die ganze Nacht angegriffen, sagte Provinzratsmitglied Sajed Asadullah Sadat. Er hält sich am Flughafen auf, der am Stadtrand in der Nähe des früheren Bundeswehr-Feldlagers liegt. Die Gegenoffensive der Regierung zur Rückeroberung von Kundus macht nach seinen Angaben keine Fortschritte.

