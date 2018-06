Gaza (AFP) Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Wie die Armee mitteilte, richteten sich die Luftangriffe in der Nacht zum Mittwoch gegen vier "Terroreinrichtungen" im Gazastreifen. Wie aus palästinensischen Sicherheitskreisen verlautete, handelte es sich um Ausbildungslager der Essedin-al-Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas, in Gaza-Stadt und im Norden des Palästinensergebiets. Während der Angriffe habe sich aber niemand dort aufgehalten. Verletzte habe es daher nicht gegeben.

