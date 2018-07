Moskau (AFP) Nach dem Beginn russischer Luftangriffe in Syrien hat Staatschef Wladimir Putin von seinem Kollegen Baschar al-Assad Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Opposition eingefordert. Er zähle auf Assads "Bereitschaft zum Kompromiss zum Wohl seines Landes und seines Volks", sagte Putin am Mittwoch während einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Kabinetts. "Eine endgültige und dauerhafte Lösung des Konflikts in Syrien ist nur auf Grundlage einer politischen Reform und eines Dialogs mit den vernünftigen Kräften des Landes möglich", fügte Putin hinzu. Er wisse, "dass Präsident Assad das versteht und zu einem solchen Prozess bereit ist".

