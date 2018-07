Damaskus (AFP) Russische und syrische Kampfflugzeuge haben am Mittwoch nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Damaskus gemeinsam "terroristische Stellungen" in Syrien bombardiert. Die Angriffe fanden demnach in den zentralen Provinzen Hama und Homs sowie in der Küstenprovinz Latakia statt. Die dort bombardierten Gebiete werden überwiegend nicht von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), sondern von der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen Al-Nusra-Front und anderen islamistischen Gruppen kontrolliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.