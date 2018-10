Seoul (AFP) Nach Kritik der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye am nordkoreanischen Atomprogramm droht Pjöngjang mit der Absage eines Termins zur Zusammenführung von Familien beider Staaten. "Das Ereignis könnte vollständig scheitern", sagte ein Sprecher der nordkoreanischen Führung am späten Dienstagabend. Nicht nur die Beziehungen der Staaten, sondern die Zusammenführung der Familien sei "in erhebliche Gefahr gebracht worden". Seoul reagierte besorgt auf die Warnung.

