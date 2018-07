Seoul (AFP) In Südkorea verklagen Besitzer der vom Abgas-Skandal bei Volkswagen betroffenen Modelle den Autobauer. Die Kanzlei Barun Law in Seoul teilte am Mittwoch mit, sie habe zwei Klagen wegen Betrugs vor Gericht eingereicht. In den kommenden Wochen würden weitere folgen. Die Kanzlei habe mindestens hundert Anrufe klagewilliger VW-Besitzer bekommen, sagte Anwalt Ha Jong-Sun. "Sie hätten niemals einen Volkswagen gekauft, wenn sie über die wahren Abgaswerte informiert gewesen wären."

