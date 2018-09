Frankfurt/Main (dpa) - Verdi und Lufthansa sprechen heute über das Bodenpersonal. Die Gewerkschaft erwartet dabei ein erstes Angebot zu den Gehältern. Lufthansa sieht dabei Einsparungen bei den Betriebsrenten als Voraussetzung an. Die Fluggesellschaft will nicht mehr die absolute Höhe der Betriebsrenten garantieren, sondern nur noch feste Zuschüsse zahlen. Verdi lehnt das ab und will über die Betriebsrenten getrennt verhandeln. Von Streiks am Boden war bislang noch keine Rede.

