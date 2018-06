Prag (AFP) Tschechische Soldaten und Polizisten haben sich am Mittwoch an der Grenze zu Österreich mit einer gemeinsamen Übung auf einen möglichen Anstieg der Flüchtlingszahlen und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen vorbereitet. Nach Angaben des tschechischen Polizeichefs Toma Tuhy nahmen etwa 500 Polizisten und 300 Soldaten an der Übung entlang der mehr als 450 Kilometer langen Grenze mit ihren 20 Übergängen teil. Eine vollständige Schließung der Grenze ist nach Tuhys Worten nicht vorgesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.