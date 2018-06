New York (AFP) Bei der Generaldebatte in der Vollversammlung der Vereinten Nationen hat der türkische Regierungschef Ahmet Davutoglu die Forderung seines Landes nach Schutzzonen für Flüchtlinge in Syrien unterstrichen. Die Menschen bräuchten "Sicherheit in ihrem Heimatland, eine Sicherheitszone", sagte Davutoglu am Mittwoch in New York. Die Bereiche sollten "frei von Luftangriffen" durch die Regierungstruppen von Staatschef Baschar al-Assad sowie "frei von Bodenattacken" durch Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und "anderer Terrororganisationen" sein.

