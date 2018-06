Hannover (AFP) Neue Streiks in Kindertagesstätten sind voraussichtlich vom Tisch: Im Kita-Tarifkonflikt haben Gewerkschaften und Arbeitgeber nach dreitägigen Verhandlungen eine Einigung erzielt. Die Tarifpartner verständigten sich auf Nachbesserungen des in dem Konflikt vorgelegten Schlichterspruchs, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch in Hannover mitteilte. Am Freitag soll die Verdi-Bundestarifkommission über das Ergebnis beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.