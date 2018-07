New York (AFP) Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat bei den Vereinten Nationen weltweite Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen gefordert. "Europa wird nicht in der Lage sein, diese Last alleine zu tragen", sagte Orban am Mittwoch bei einem hochrangig besetzten Treffen zur Flüchtlingskrise am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Angesichts des Andrangs von Flüchtlingen bestehe die Gefahr, dass der Kontinent "destabilisiert" werde, warnte der rechte Politiker, der seit Jahren in der Flüchtlingsfrage eine harte Linie vertritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.