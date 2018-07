Washington (AFP) Die russischen Luftangriffe in Syrien haben sich nach den Worten von US-Verteidigungsminister Ashton Carter "wahrscheinlich" nicht gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gerichtet. Carter sagte am Mittwoch in Washington, es sehe nicht danach aus, dass die Angriffe von Dschihadisten gehaltene Gebiete getroffen hätten. Der Pentagon-Chef warf Moskau vor, mit dem militärischen Einsatz "Öl ins Feuer" zu gießen. "Das russische Vorgehen ist zum Scheitern verurteilt", sagte Carter.

