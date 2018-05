Washington (AFP) Für die Weltwirtschaft besteht nach den Worten von IWF-Chefin Christine Lagarde derzeit Anlass zur Sorge. Die Weltwirtschaft sei durch die Abkühlung der chinesischen Wirtschaft geschwächt, und mit der zu erwartenden Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank drohe ihr ein "Teufelskreis", sagte Lagarde am Mittwoch laut vorab veröffentlichtem Redetext in Washington. Beides führe zu Unsicherheit und stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten.

