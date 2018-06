New York (AFP) Nach fast einem halben Jahrhundert gibt der US-Modeschöpfer Ralph Lauren die Geschäftsführung seines Hauses ab. Den Posten übernimmt im November der Schwede Stefan Larsson, wie das Unternehmen am Dienstag in New York bekanntgab. Der 75-jährige Lauren bleibt aber Vorstandsvorsitzender und Kreativdirektor der nach ihm benannten Firma.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.