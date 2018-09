Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Georgia ist zum ersten Mal seit 70 Jahren eine Frau hingerichtet worden. Die Todesstrafe von Kelly Gissendaner wurde am frühen Mittwochmorgen per Giftspritze vollstreckt, wie eine Sprecherin der Strafvollzugsbehörden mitteilte. Am Dienstagabend hatte die zuständige Behörde ein letztes Gnadengesuch für die einzige Frau im Todestrakt von Georgia abgelehnt. Auch Papst Franziskus hatte sich für eine Umwandlung der Todes- in eine Haftstrafe für die 47-jährige Mutter von drei Kindern eingesetzt.

