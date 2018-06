New York (AFP) Der US-Jazzmusiker Phil Woods ist tot. Der von Charlie Parker inspirierte Saxophonist starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer Lungenerkrankung, wie sein Agent Joel Criss am Mittwoch mitteilte. Woods hatte den legendären Saxophonisten Charlie Parker im Jahr 1954 kurz vor dessen Tod kennengelernt und war stark von dessen Spiel beeindruckt. Nach einem klassischen Musikstudium an der bekannten New Yorker Juilliard School wurde Wood im Jahr 1956 von dem Musikproduzenten Quincy Jones entdeckt.

